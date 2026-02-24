Хотів незалежну церкву — отримав «наркоманську» справу: у Казахстані схопили священника, який критикував РПЦ

У Казахстані проти колишнього ієромонаха Іакова (Володимира) Воронцова відкрито кримінальне провадження за "наркотичною" статтею. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема телеканал Дождь, а також видання "Власть".

Проти священника з Казахстану організували кримінальне переслідування після його заяв проти війни та керівництва РПЦ

За інформацією медіа, Воронцову інкримінують утримання наркопритону та зберігання наркотиків без мети збуту. Затримання відбулося одразу після того, як він мав вийти з-під 10-денного адміністративного арешту за статтею про розпивання алкоголю в громадському місці.

Адвокат повідомив, що наразі священник перебуває у статусі підозрюваного. Після затримання його доправили на допит до слідчого, а питання про запобіжний захід мають вирішити протягом трьох діб.

Воронцов до 2023 року служив у структурі Русская православная церковь в Казахстані. Ще у 2022 році він публічно виступив із критикою вторгнення Росії в Україну та позиції РПЦ щодо війни.

У серпні 2023 року священнослужитель опублікував у Facebook допис, у якому різко висловився на адресу РПЦ, назвавши її "найогиднішою з усіх земних релігій" та пояснивши це "реакцією на фашизм". Згодом цей пост був видалений із відкритого доступу.

У березні 2022 року Воронцова відсторонили від служіння, а в липні 2024 року патріарх Кирилл затвердив рішення про позбавлення його сану.

У грудні 2023 року колишній ієромонах заявив про намір створити в Казахстані православну церкву, незалежну від РПЦ. Втім, казахстанська влада відмовилася реєструвати відповідну релігійну громаду.

Обставини порушення кримінальної справи та її зв’язок із публічною позицією Воронцова наразі залишаються предметом дискусій у медіа.

