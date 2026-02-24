Хотел независимую церковь — получил "наркоманское" дело: в Казахстане схватили священника, который критиковал РПЦ

В Казахстане против бывшего иеромонаха Иакова (Владимира) Воронцова возбуждено уголовное производство по "наркотической" статье. Об этом сообщают российские СМИ, в частности, телеканал Дождь , а также издание "Власть".

Против священника из Казахстана организовали уголовное преследование после его заявлений против войны и руководства РПЦ

По информации медиа, Воронцову инкриминируют содержание наркопритона и хранение наркотиков без цели сбыта. Задержание произошло сразу после того, как ему предстояло выйти из-под 10-дневного административного ареста по статье о распитии алкоголя в общественном месте.

Адвокат сообщил, что священник находится в статусе подозреваемого. После задержания его доставили на допрос к следователю, а вопрос о мере пресечения должны решить в течение трех суток.

Воронцов до 2023 года служил в структуре Русской православной церкви в Казахстане. Еще в 2022 году он публично выступил с критикой вторжения России в Украину и позиции РПЦ в отношении войны.

В августе 2023 года священнослужитель опубликовал в Facebook сообщение, в котором резко высказался в адрес РПЦ, назвав его "самой отвратительной из всех земных религий" и объяснив это "реакцией на фашизм". Впоследствии этот пост был удалён с открытого доступа.

В марте 2022 года Воронцов был отстранен от служения, а в июле 2024 года патриарх Кирилл утвердил решение о лишении его сана.

В декабре 2023 года бывший иеромон заявил о намерении создать в Казахстане православную церковь, независимую от РПЦ. Впрочем, казахстанские власти отказались регистрировать соответствующую религиозную общину.

Обстоятельства возбуждения уголовного дела и его связь с публичной позицией Воронцова остаются предметом дискуссий в медиа.

