Підлітка врятували з окупації – Артура з мамою вдалося вивезти після трьох років страху

16-річного Артура та його маму вдалося витягнути з тимчасово окупованої території після більш ніж трьох років життя під тиском російських військових. Хлопець постійно перебував у страху примусової мобілізації – щораз більш реальної загрози, коли він дорослішав. Про успішну операцію з порятунку повідомили в команді президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Юного українця врятували від примусової мобілізації окупантів

За словами команди, підліток із мамою жив у місті, яке росія окупувала ще у 2022 році. Окупанти регулярно ходили по домівках – перевіряли документи, проводили обшуки та допитували людей. Артур навчався онлайн в українському коледжі, хоча навіть говорити українською там було небезпечно. Найбільшим страхом для нього залишалася перспектива насильницького призову до армії рф.

Завдяки злагодженій роботі партнерів – Української мережі за права дитини та благодійного фонду “Хуманіті” – вдалося організувати безпечний маршрут для сім’ї. Зараз Артур із мамою вже на підконтрольній Україні території та отримують необхідну психологічну й гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни. Російські військові перевіряють документи курсантів, змушували підписувати контракти ще до завершення навчання та погрожували тим, хто відмовлявся, відправкою на фронт. Атмосфера в училищі дуже напружена – викладачі вже попередили, що курсантів можуть мобілізувати просто з зайняти і порадили самостійно докупити форму, шоломи та аптечки.