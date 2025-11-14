Подростка спасли из оккупации – Артура с мамой удалось вывезти после трех лет страха

16-летнему Артуру и его маме удалось выехать с временно оккупированной территории после более чем трех лет жизни под давлением российских военных. Парень постоянно находился в страхе принудительной мобилизации – чем старше он становился, тем реальней была угроза. Об успешной операции по спасению сообщили в команде президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Юного украинца спасли от принудительной мобилизации окупантов

По словам команды, подросток с мамой жил в городе, который Россия оккупировала еще в 2022 году. Оккупанты регулярно ходили по домам – проверяли документы, проводили обыски и допрашивали людей. Артур учился онлайн в украинском колледже, хотя даже говорить по-украински там было опасно. Самым большим страхом для него оставалась перспектива насильственного призыва в армию России.

Благодаря слаженной работе партнеров – Украинской сети по правам ребенка и благотворительному фонду “Хуманити” – удалось организовать безопасный маршрут для семьи. Сейчас Артур с мамой уже на подконтрольной Украине территории и получают необходимую психологическую и гуманитарную поддержку.

