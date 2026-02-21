Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили поточний стан енергосистеми та заходи з ліквідації наслідків російських атак. За словами очільника міненерго, відновлювальні роботи проводяться у безперервному режимі — "24/7".

Підготовка до нових ударів РФ: міністр енергетики анонсував черговий обстріл окупантів

Завдяки зусиллям ремонтників та сприятливим погодним умовам спостерігаються позитивні зміни.

"Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням", — зазначив Шмигаль.

Водночас міністр попередив про збереження високих ризиків, оскільки влада має інформацію про "підготовку ворогом нових ударів по енергетиці". У зв'язку з цим завданням для всіх служб є не лише швидка відбудова, а й "максимальна готовність до наступних викликів".

Окрему увагу на штабі приділили ситуації в регіонах:

У Києві над відновленням послуг працюють "понад 200 бригад";

Триває ліквідація наслідків в Одесі та прифронтових областях, де викликів наразі найбільше.

Щодо міжнародної підтримки, Денис Шмигаль повідомив про успішні переговори з Францією, за підсумками яких вдалося залучити 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості. Також українські фахівці вже перебувають у Європі для "обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Київській області затримали чергового агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисник готував нові ракетні атаки ворога по теплових електростанціях столичного регіону України.