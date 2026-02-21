Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Энергетического штаба, в ходе которого обсудили текущее состояние энергосистемы и меры по ликвидации последствий российских атак. По словам главы минэнерго, восстановительные работы проводятся в непрерывном режиме — "24/7".

Подготовка к новым ударам РФ: министр энергетики анонсировал очередной обстрел окупантов

Благодаря усилиям ремонтников и благоприятным погодным условиям наблюдаются положительные изменения.

"Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры, видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением", — отметил Шмыгаль.

В то же время министр предупредил о сохранении высоких рисков, поскольку у власти есть информация о "подготовке врагом новых ударов по энергетике". В этой связи задачей для всех служб является не только быстрое восстановление, но и "максимальная готовность к следующим вызовам".

Отдельное внимание на штабе уделили ситуации в регионах:

В Киеве над восстановлением услуг работают более 200 бригад;

Продолжается ликвидация последствий в Одессе и прифронтовых областях, где вызовов больше всего.

Относительно международной поддержки Денис Шмыгаль сообщил об успешных переговорах с Францией, по итогам которых удалось привлечь 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости. Также украинские специалисты уже находятся в Европе для "обследования 6 станций, оборудование из которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину".

