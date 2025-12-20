Під виглядом «духовного виховання»: у Криму церква РФ навчає неповнолітніх поводженню з автоматами

Російська православна церква дедалі відкритіше залучається до мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України. У місті Саки в окупованому Криму на території Свято-Іллінського храму відбулося практичне заняття для так званих "православних слідопитів" за участі бойовиків формування "Барс-Крим". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Дітей Криму готують до військової служби в РФ (Фото ілюстративне, фото Віртуального музею російської агресії)

Зафіксовано, що неповнолітнім передавали стрілецьку зброю, проводили інструктаж і демонстрували базові елементи поводження з автоматами. Захід проходив безпосередньо на території релігійного об’єкта та за участі священнослужителів, що фактично легітимізувало поєднання церковної діяльності з воєнізованою підготовкою дітей.

У ЦНС наголошують, що йдеться не про поодинокий випадок. Релігійні установи в окупованому Криму системно використовують як "безпечні" з погляду публічності майданчики для роботи з неповнолітніми в інтересах силових структур РФ. Священнослужителів залучають як посередників, які знижують суспільний опір і подають військову підготовку дітей як "духовно-патріотичне виховання". При цьому вимоги безпеки та вікові обмеження свідомо ігноруються.

Раніше Центр національного спротиву вже фіксував пряму участь РПЦ у воєнній діяльності РФ на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про співпрацю духовенства з угрупованнями "Крим" і "Барс-Крим", логістику для фронту та виконання бойових завдань під прикриттям капеланської діяльності.

Ситуація в Саках свідчить про новий етап мілітаризації цивільного життя на ТОТ. У цій моделі РПЦ виконує не лише ідеологічну, а й інституційну функцію — надає власну інфраструктуру для військових активностей, нормалізуючи присутність зброї в дитячому середовищі.

Залучення неповнолітніх до маніпуляцій зі стрілецькою зброєю, ще й у сакральному просторі, формує у дітей сприйняття війни як "природної" та нібито "богоугодної" справи. Фактично йдеться про системну участь Російської православної церкви у воєнізації дітей на окупованих територіях України.

У ЦНС підкреслюють: храми перестають бути простором духовної безпеки й перетворюються на елемент мобілізаційної інфраструктури РФ. Така практика грубо порушує базові норми захисту прав дитини та закріплює модель, у якій релігія використовується як інструмент виправдання війни й підготовки нового покоління до участі в ній.

Читайте також в "Коментарях" матеріал про ліквідацію командира неонацистської "Еспаньоли" Станіслава Орлова російськими спецслужбами.