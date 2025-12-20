Фейкова «героїка» закінчилась ліквідацією: у РФ "свої ж" знищили командира неонацистської «Еспаньоли»

У Росії підтверджено загибель Станіслава Орлова — засновника й командира ультраправої бригади футбольних фанатів "Еспаньола", яка воювала проти України. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь", а також низка так званих "незалежних" російських медіа, зокрема Astra.

Російські неонацисти й Z-канали визнають ліквідацію командира «Еспаньоли»

Прощання з Орловим, відомим під позивним Іспанець, заплановане на 22 грудня в московському Храмі Христа Спасителя. Водночас навіть у провоєнному середовищі РФ визнають: обставини його загибелі виглядають вкрай підозріло.

У Telegram-каналі "Еспаньоли" прямо зазначили, що "слідчі органи встановлюють точну причину і місце загибелі та винуватців". Та паралельно російські Z-канали і неонацистські угруповання поширюють значно жорсткішу версію — Орлова могли ліквідувати під час затримання.

Зокрема, неонацисти з ДРШГ "Русич" відкрито заявили, що командира "Еспаньоли" нібито "вбили під час затримання". Аналогічні формулювання з’являлися й у прокремлівських Telegram-каналах, де писали про "адекватних людей з контори" — прозорий натяк на російські силові структури.

Ще близько двох тижнів тому пропагандистське видання "Царьград", що належить олігарху Костянтину Малофєєву, повідомляло про затримання Орлова у справі про незаконний обіг зброї. Пізніше прокремлівський діяч і дресирувальник Едгар Запашний написав у соцмережах, що "Стаса більше нема", але згодом цей допис видалив.

Як відомо, Орлов кілька днів перебував у комі, однак причини такого стану російська сторона так і не пояснила.

Станіслав Орлов воював проти України ще з 2014 року. У 2022-му він створив бригаду "Еспаньола", до якої входили сотні ультраправих футбольних фанатів. У жовтні 2025 року підрозділ оголосив про розформування, а частину його бойовиків інтегрували до складу армії РФ.

Ця історія є показовою: російська держава, яка роками використовувала радикалів, неонацистів і фанатські угруповання для війни проти України, без жалю "прибирає" їх, щойно ті стають неконтрольованими або незручними. Черговий міф про "братство" та "героїв СВО" розсипався — цього разу вже на очах самих росіян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у ніч проти 19 грудня Сили оборони України завдали ударів по ряду військово-економічних об'єктів Росії в Каспійському морі.