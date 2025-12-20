Фейковая «героика» закончилась ликвидацией: в РФ "свои же" уничтожили командира неонацистской «Эспаньолы»

В России подтверждена гибель Станислава Орлова — основателя и командира ультраправой бригады футбольных фанатов " Эспаньола ", воевавшей против Украины. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь", а также ряд так называемых "независимых" российских медиа, в том числе Astra.

Российские неонацисты и Z-каналы признают ликвидацию командира «Эспаньолы»

Прощание с Орловым, известным под позывным Испанцем, запланировано на 22 декабря в московском Храме Христа Спасителя. В то же время, даже в провоенной среде РФ признают: обстоятельства его гибели выглядят крайне подозрительно.

В Telegram-канале "Эспаньолы" прямо отметили, что "следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и виновников". Но параллельно российские Z-каналы и неонацистские группировки распространяют более жесткую версию — Орлова могли ликвидировать при задержании.

В частности, неонацисты из ДРШХ "Русич" открыто заявили, что командира "Эспаньолы" якобы "убили во время задержания". Аналогичные формулировки появлялись и в прокремлевских Telegram-каналах, где писали об "адекватных людях из конторы" — прозрачном намеке на российские силовые структуры.

Еще около двух недель назад пропагандистское издание "Царьград", принадлежащее олигарху Константину Малофееву, сообщало о задержании Орлова по делу о незаконном обращении оружия. Позже прокремлевский деятель и дрессировщик Эдгар Запашный написал в соцсетях, что "Стаса больше нет", но впоследствии это сообщение удалил.

Как известно, Орлов несколько дней находился в коме, однако причины такого положения российская сторона так и не объяснила.

Станислав Орлов воевал против Украины еще с 2014 года. В 2022 году он создал бригаду "Эспаньола", в которую входили сотни ультраправых футбольных фанатов. В октябре 2025 года подразделение объявило о расформировании, а часть его боевиков интегрировали в состав армии РФ.

Эта история показательна: российское государство, которое годами использовало радикалов, неонацистов и фанатские группировки для войны против Украины, без сожаления "убирает" их, как только они становятся неконтролируемыми или неудобными. Очередной миф о "братстве" и "героях СВО" рассыпался – на этот раз уже на глазах самих россиян.

