Под видом «духовного воспитания»: в Крыму церковь РФ учит несовершеннолетнему обращению с автоматами

Русская православная церковь все более открыто привлекается к милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины. В городе Саки в оккупированном Крыму на территории Свято-Ильинского храма прошло практическое занятие для так называемых "православных следопытов" с участием боевиков формирования "Барс-Крым". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Детей Крыма готовят к военной службе в РФ (Фото иллюстративное, фото Виртуального музея российской агрессии)

Зафиксировано, что несовершеннолетним передавали стрелковое оружие, проводили инструктаж и демонстрировали базовые элементы обращения с автоматами. Мероприятие проходило непосредственно на территории религиозного объекта и с участием священнослужителей, что фактически легитимизировало сочетание церковной деятельности с военизированной подготовкой детей.

В ЦНС отмечают, что речь идет не об единичном случае. Религиозные учреждения в оккупированном Крыму системно используются как "безопасные" с точки зрения публичности площадки для работы с несовершеннолетними в интересах силовых структур РФ. Священнослужителей привлекают в качестве посредников, снижающих общественное сопротивление и оказывающих военную подготовку детей как "духовно-патриотическое воспитание". При этом требования безопасности и возрастные ограничения сознательно игнорируются.

Ранее Центр национального сопротивления уже фиксировал прямое участие РПЦ в военной деятельности РФ на временно оккупированных территориях. Речь идет о сотрудничестве духовенства с группировками "Крым" и "Барс-Крым", логистике для фронта и выполнении боевых задач под прикрытием капелланской деятельности.

Ситуация в Саках свидетельствует о новом этапе милитаризации гражданской жизни на ВТО. В этой модели РПЦ выполняет не только идеологическую, но и институциональную функцию – предоставляет собственную инфраструктуру для военных активностей, нормализуя присутствие оружия в детской среде.

Привлечение несовершеннолетних к манипуляциям с стрелковым оружием, еще и в сакральном пространстве, формирует у детей восприятие войны как "естественного" и якобы "богоугодного" дела. Фактически речь идет о системном участии Русской православной церкви в военизации детей на оккупированных территориях Украины.

В ЦНС подчеркивают: храмы перестают быть простором духовной безопасности и превращаются в элемент мобилизационной инфраструктуры РФ. Такая практика грубо нарушает базовые нормы по защите прав ребенка и закрепляет модель, в которой религия используется как инструмент оправдания войны и подготовки нового поколения к участию в ней.

