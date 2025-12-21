Під санкціями ЄС і США, без документів і з «заглохлим» двигуном — у Швеції затримали контейнеровоз, який може бути частиною воєнної логістики РФ

У територіальних водах Швеції затримали російське вантажне судно Adler, власник якого перебуває під санкціями Європейського Союзу та США і підозрюється у перевезенні озброєння для війни проти України. Про це повідомляє шведське видання Expressen з посиланням на митну службу країни.

Російське судно з темним минулим зупинили в Балтійському морі: слід веде до постачання зброї для війни проти України

Інцидент стався вночі 21 грудня. Судно стало на якір у Балтійському морі після того, як, за офіційною версією, у нього відмовив двигун. Однак увагу шведських правоохоронців привернуло інше: екіпаж не надав обов’язкових митних декларацій, що є прямим порушенням правил перебування у територіальних водах.

На борт контейнеровоза піднялися співробітники митниці та берегової охорони Швеції. Судно було взято під контроль, а перевірка вантажу триває й досі. За словами представника митної служби Мартіна Хьоґлунда, наразі відомства не розкривають деталей, оскільки огляд ще не завершений.

Водночас контекст затримання є показовим. Власник Adler вже фігурує у міжнародних санкційних списках, а західні спецслужби раніше пов’язували його діяльність із тіньовими маршрутами постачання військових вантажів для російської армії. Саме морські перевезення дедалі частіше використовуються РФ для обходу обмежень та санкційного контролю.

Затримання судна у водах нейтральної країни вкотре демонструє: європейські держави посилюють контроль за російською морською логістикою, особливо коли йдеться про можливу підтримку війни проти України. Чи стане цей інцидент початком гучного міжнародного розслідування — залежить від того, що саме виявлять на борту Adler.

