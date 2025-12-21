logo_ukra

Під санкціями ЄС і США, без документів і з «заглохлим» двигуном — у Швеції затримали контейнеровоз, який може бути частиною воєнної логістики РФ
Під санкціями ЄС і США, без документів і з «заглохлим» двигуном — у Швеції затримали контейнеровоз, який може бути частиною воєнної логістики РФ

Підсанкційний контейнеровоз без документів зупинили у шведських водах — судно пов’язують із тіньовими маршрутами постачання озброєння для армії РФ та обходом міжнародних обмежень.

21 грудня 2025, 16:43
Автор:
Проніна Анна

У територіальних водах Швеції затримали російське вантажне судно Adler, власник якого перебуває під санкціями Європейського Союзу та США і підозрюється у перевезенні озброєння для війни проти України. Про це повідомляє шведське видання Expressen з посиланням на митну службу країни.

Під санкціями ЄС і США, без документів і з «заглохлим» двигуном — у Швеції затримали контейнеровоз, який може бути частиною воєнної логістики РФ

Російське судно з темним минулим зупинили в Балтійському морі: слід веде до постачання зброї для війни проти України

Інцидент стався вночі 21 грудня. Судно стало на якір у Балтійському морі після того, як, за офіційною версією, у нього відмовив двигун. Однак увагу шведських правоохоронців привернуло інше: екіпаж не надав обов’язкових митних декларацій, що є прямим порушенням правил перебування у територіальних водах.

На борт контейнеровоза піднялися співробітники митниці та берегової охорони Швеції. Судно було взято під контроль, а перевірка вантажу триває й досі. За словами представника митної служби Мартіна Хьоґлунда, наразі відомства не розкривають деталей, оскільки огляд ще не завершений.

Водночас контекст затримання є показовим. Власник Adler вже фігурує у міжнародних санкційних списках, а західні спецслужби раніше пов’язували його діяльність із тіньовими маршрутами постачання військових вантажів для російської армії. Саме морські перевезення дедалі частіше використовуються РФ для обходу обмежень та санкційного контролю.

Затримання судна у водах нейтральної країни вкотре демонструє: європейські держави посилюють контроль за російською морською логістикою, особливо коли йдеться про можливу підтримку війни проти України. Чи стане цей інцидент початком гучного міжнародного розслідування — залежить від того, що саме виявлять на борту Adler.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що обмежувальні заходи, які впроваджувалися протягом листопада 2025 року, продовжують завдавати суттєвого тиску на енергетичні можливості країни‑агресора.



