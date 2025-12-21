Санкції “душать” РФ: енергетичний сектор зазнає катастрофічного тиску – дані Міненерго

Новий санкційний моніторинговий звіт Міністерства енергетики України демонструє, що обмежувальні заходи, які впроваджувалися протягом листопада 2025 року, продовжують завдавати суттєвого тиску на енергетичні можливості країни‑агресора. Це ключовий сигнал для міжнародних партнерів щодо ефективності застосованих механізмів та необхідності їх розширення, повідомляє Міненерго в своєму моніторинговому звіті.

Санкції зривають енергетичні плани РФ і тиснуть на нафтогазовий сектор

За даними звіту, основні тенденції такі:

• Росія втрачає дедалі більше можливостей для обходу обмежень. Україна, разом з партнерами, додала в санкційні списки десятки морських суден, які використовуються для незаконного експорту енергоресурсів через так званий shadow fleet — флот танкерів та кораблів, що допомагають обходити західні обмеження.

• Обмеження стосуються не лише окремих осіб, а й транспортних ланцюгів і логістичних мереж, що впливає на здатність Росії отримувати валютні надходження від експорту нафти й газу. Такий режим санкцій зменшує ресурси, доступні для фінансування її військових дій.

• Моніторингова оцінка фіксує зміни в енергетичній безпеці України й партнерів. Звіт містить дані про те, як санкції інтегруються в ширшу систему енергетичної політики безпеки та як це впливає на стратегічну взаємодію з Європейським Союзом та іншими союзниками.

Аналітики відзначають: санкційний тиск на російські енергоресурси вже впливає на структуру експорту пального, логістичні маршрути і доходи з нафти, і це відображається у зміні економічних показників агресора. Такий ефект є частиною загальної стратегії міжнародного тиску задля послаблення спроможності РФ вести тривалу війну проти України.

У звіті Міненерго наголошується, що постійний моніторинг та оперативне оновлення санкційних списків дозволяють гнучко реагувати на спроби ухиляння від обмежень та запроваджувати нові заходи ефективного впливу на енергетичний сектор країни‑агресора.

Експерти підкреслюють: результати листопадового звіту — не лише індикатор вже застосованих санкцій, а й сигнал до подальшої координації міжнародних санкційних пакетів, які спрямовані на зниження фінансових ресурсів РФ та посилення енергетичної безпеки регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія може втратити інтерес до мирних переговорів після того, як Європейський Союз затвердив довгострокову фінансову допомогу Україні на 2026–2027 роки.