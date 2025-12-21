В территориальных водах Швеции задержан российский грузовой корабль Adler , владелец которого находится под санкциями Европейского Союза и США и подозревается в перевозке вооружения для войны против Украины . Об этом сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на таможенную службу страны.

Российское судно с темным прошлым остановили в Балтийском море: след ведет к поставке оружия для войны против Украины

Инцидент произошел ночью 21 декабря . Судно стало на якорь в Балтийском море после того, как, по официальной версии, у него отказал двигатель . Однако внимание шведских правоохранителей привлекло другое: экипаж не предоставил обязательные таможенные декларации , что является прямым нарушением правил пребывания в территориальных водах.

На борт контейнеровоза поднялись сотрудники таможни и береговой охраны Швеции . Судно было взято под контроль, а проверка груза продолжается до сих пор. По словам представителя таможенной службы Мартина Хёглунда, в настоящее время ведомства не раскрывают деталей , поскольку осмотр еще не завершен.

В то же время контекст задержания показателен. Владелец Adler уже фигурирует в международных санкционных списках, а западные спецслужбы ранее связывали его деятельность с теневыми маршрутами поставок военных грузов для российской армии . Именно морские перевозки все чаще используются для обхода ограничений и санкционного контроля.

Задержание судна в водах нейтральной страны в очередной раз демонстрирует: европейские государства усиливают контроль за российской морской логистикой , особенно когда речь идет о возможной поддержке войны против Украины. Станет ли этот инцидент началом громкого международного расследования, зависит от того, что именно обнаружат на борту Adler.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что ограничительные меры, которые проводились в течение ноября 2025 года, продолжают оказывать существенное давление на энергетические возможности страны-агрессора.