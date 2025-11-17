Під ким більша частина Куп'янська: військові зробили заяву

Більшість Куп'янська Харківської області контролюється українськими захисниками, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання, при цьому окупанти намагаються симулювати контроль над містом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Групування об'єднаних сил.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Військові зазначили, що російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де є їхні малі групи.

Окупанти почали вкладати прапори у пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів.

"Принаймні одна така "операція" вже відбулася — очікуємо швидке і дещо обрізане наприкінці відео у всіх російських медіа", — зазначають військові, називаючи таку симуляцію "потемкінським захопленням".

"Від імені захисників України заявляємо: окупація міста – не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Володимира Путіна та ГШ РФ про "оточення" міста та українських сил у ньому, більша частина Куп'янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. брехня глави російського режиму", – зазначають у Угрупуванні об'єднаних сил.

Варто зазначити, 11 листопада начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські окупаційні війська намагаються утримати позиції у північних районах міста Куп'янськ, тоді як українські підрозділи активно проводять контратаки, вибиваючи супротивника із укріплень.

