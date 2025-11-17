Под кем большая часть Купянска: военные сделали заявление

Рубрики
Большая часть Купянска Харьковской области контролируется украинскими защитниками, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения, при этом оккупанты пытаются симулировать контроль над городом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Группировки объединенных сил.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
Военные отметили, что российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы.
Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов.
Стоит отметить, 11 ноября начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупационные войска пытаются удержать позиции в северных районах города Купянск, тогда как украинские подразделения активно проводят контратаки, выбивая противника из укреплений.
