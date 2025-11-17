Под кем большая часть Купянска: военные сделали заявление

Большая часть Купянска Харьковской области контролируется украинскими защитниками, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения, при этом оккупанты пытаются симулировать контроль над городом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Группировки объединенных сил.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Военные отметили, что российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы.

Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов.

"По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась – ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа", – отмечают военные, называя такую симуляцию "потемкинским захватом".

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города – не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. Нынешняя акция – попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", – отмечают в Группировке объединенных сил.

Стоит отметить, 11 ноября начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупационные войска пытаются удержать позиции в северных районах города Купянск, тогда как украинские подразделения активно проводят контратаки, выбивая противника из укреплений.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики провалили определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин. Об этом по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.



