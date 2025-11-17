logo

BTC/USD

95132

ETH/USD

3186.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Под кем большая часть Купянска: военные сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Под кем большая часть Купянска: военные сделали заявление

Группировка объединенных сил отмечает, что оккупанты пытаются симулировать контроль над городом

17 ноября 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Большая часть Купянска Харьковской области контролируется украинскими защитниками, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения, при этом оккупанты пытаются симулировать контроль над городом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Группировки объединенных сил.

Под кем большая часть Купянска: военные сделали заявление

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Военные отметили, что российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы.

Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов.

"По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась – ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа", – отмечают военные, называя такую симуляцию "потемкинским захватом".

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города – не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. Нынешняя акция – попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", – отмечают в Группировке объединенных сил.

Стоит отметить, 11 ноября начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупационные войска пытаются удержать позиции в северных районах города Купянск, тогда как украинские подразделения активно проводят контратаки, выбивая противника из укреплений.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики провалили определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин. Об этом по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/19743
Теги:

Новости

Все новости