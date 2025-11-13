logo_ukra

Під час польових робіт на Миколаївщині підірвався тракторист – вибух покалічив водія
commentss НОВИНИ Всі новини

Під час польових робіт на Миколаївщині підірвався тракторист – вибух покалічив водія

Мінна небезпека в регіоні зростає – навіть звичайна робота в полі може обернутися трагедією.

13 листопада 2025, 18:35
Автор:
avatar

Проніна Аня

На Миколаївщині черговий випадок підриву на вибухонебезпечному предметі стався у селі Вавилове Шевченківської територіальної громади. Під час культивації ґрунту трактор наїхав на прихований боєприпас, що спричинило потужний вибух. Про подію повідомили в ДСНС Миколаївщини. 

Унаслідок детонації постраждав водій техніки – чоловіка 1965 року народження з мінно-вибуховою травмою правої руки госпіталізували до медичного закладу. Йому надається необхідна допомога.

Фахівці наголошують, що мінна загроза на Миколаївщині залишається критично високою. Вибухонебезпечні предмети можуть бути розташовані на полях, городах і приватних угіддях, а тому будь-які роботи з землею несуть серйозний ризик.

Рятувальники та правоохоронці закликають жителів дотримуватися правил безпеки: не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх пересунути чи розібрати, негайно відходити на безпечну відстань і повідомляти про знахідку за телефонами 101 або 102, вказавши точну локацію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одному з ліцеїв на Одещині вибухнула учбова граната, яку до закладу принесла третьокласниця. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. До закладу гранату принесла дев’ятирічна учениця третього класу. Дівчинка хотіла похизуватись перед друзями. У коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, й вона вибухнула. Хлопчик обійшовся незначними подряпинами, медична допомога йому не знадобилась. Більше ніхто не постраждав.  Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не прослідкували за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до школи.



