Во время полевых работ в Николаевской области взорвался тракторист – взрыв искалечил водителя
commentss НОВОСТИ Все новости

Во время полевых работ в Николаевской области взорвался тракторист – взрыв искалечил водителя

Минная опасность в регионе растет – даже обычная работа в поле может обернуться трагедией.

13 ноября 2025, 18:35
Автор:
Проніна Аня

В Николаевской области очередной случай подрыва на взрывоопасном предмете произошел в селе Вавилово Шевченковской территориальной громады. Во время культивации почвы трактор наехал на скрытый боеприпас, что повлекло за собой мощный взрыв. О событии сообщили в ГСЧС Николаевской области.

Во время полевых работ в Николаевской области взорвался тракторист – взрыв искалечил водителя

В Шевченковской общине трактор наехал на взрывчатку при обработке поля.

В результате детонации пострадал водитель техники – мужчину 1965 года рождения с минно-взрывной травмой правой руки госпитализировали в медицинское учреждение. Ему оказывается необходимая помощь.

Специалисты отмечают, что минная угроза в Николаевской области остается критически высокой. Взрывоопасные предметы могут быть расположены на полях, огородах и частных угодьях, поэтому любые работы с землей несут серьезный риск.

Спасатели и правоохранители призывают жителей соблюдать правила безопасности: не затрагивать подозрительные предметы, не пытаться их передвинуть или разобрать, немедленно отходить на безопасное расстояние и сообщать о находке по телефонам 101 или 102, указав точную локацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что одному из лицеев в Одесской области взорвалась учебная граната, которую в заведение принесла третьеклассница. К счастью, никто серьезно не пострадал. В заведение граната принесла девятилетняя ученица третьего класса. Девочка хотела похвастаться перед друзьями. В коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, и она взорвалась. Мальчик обошелся незначительными царапинами, медицинская помощь ему не понадобилась. Больше никто не пострадал. Полицейские установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не последовали за тем, что ребенок взял опасный предмет в школу.



