У ліцеї на Одещині вибухнула принесена дитиною граната: де дев'ятирічна дівчинка взяла боєприпас
НОВИНИ

У ліцеї на Одещині вибухнула принесена дитиною граната: де дев’ятирічна дівчинка взяла боєприпас

В одному з ліцеїв на Одещині вибухнула учбова граната, яку до закладу принесла третьокласниця. На щастя, ніхто серйозно не постраждав

13 листопада 2025, 17:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На Одещині в Окнянському ліцеї Подільського району вибухнула граната. Як зʼясували правоохоронці, вона була учбовою. На щастя, серйозних травм діти не отримали. 

У ліцеї на Одещині вибухнула принесена дитиною граната: де дев’ятирічна дівчинка взяла боєприпас

Навчальна граната. Фото: з відкритих джерел

До закладу гранату принесла дев’ятирічна учениця третього класу. Дівчинка хотіла похизуватись перед друзями, повідомляють у поліції. 

У коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, й вона вибухнула. Хлопчик обійшовся незначними подряпинами, медична допомога йому не знадобилась. Більше ніхто не постраждав. 

"Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не прослідкували за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до школи", — зазначили у поліції. 

Стосовно матері дівчинки правоохоронці склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф до 1700 гривень. 

"Батьків просимо бути уважними до своїх дітей: стежити за тим, де, як і з ким вони проводять вільний час, а також розповідати їм про небезпеку, яку можуть становити невідомі предмети, у яких може бути замаскована вибухова речовина", — додали у поліції. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у Білозерській громаді на Херсонщині п’яний чоловік під час сварки з родиною кинув вибухівку у своїх племінників. Один із хлопчиків отримав численні поранення. Поліція затримала нападника, в його рюкзаку знайшли дві бойові гранати.

Чоловік пояснив, що нібито "знайшов" їх на вулиці. Правоохоронці також з’ясували, що він має психічні розлади та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.



Джерело: https://od.npu.gov.ua/
