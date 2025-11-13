У ліцеї на Одещині вибухнула принесена дитиною граната: де дев’ятирічна дівчинка взяла боєприпас

На Одещині в Окнянському ліцеї Подільського району вибухнула граната. Як зʼясували правоохоронці, вона була учбовою. На щастя, серйозних травм діти не отримали.

Навчальна граната. Фото: з відкритих джерел

До закладу гранату принесла дев’ятирічна учениця третього класу. Дівчинка хотіла похизуватись перед друзями, повідомляють у поліції.

У коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, й вона вибухнула. Хлопчик обійшовся незначними подряпинами, медична допомога йому не знадобилась. Більше ніхто не постраждав.

"Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не прослідкували за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до школи", — зазначили у поліції.

Стосовно матері дівчинки правоохоронці склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф до 1700 гривень.

"Батьків просимо бути уважними до своїх дітей: стежити за тим, де, як і з ким вони проводять вільний час, а також розповідати їм про небезпеку, яку можуть становити невідомі предмети, у яких може бути замаскована вибухова речовина", — додали у поліції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у Білозерській громаді на Херсонщині п’яний чоловік під час сварки з родиною кинув вибухівку у своїх племінників. Один із хлопчиків отримав численні поранення. Поліція затримала нападника, в його рюкзаку знайшли дві бойові гранати.

Чоловік пояснив, що нібито "знайшов" їх на вулиці. Правоохоронці також з’ясували, що він має психічні розлади та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.