Главная Новости Общество происшествия В лицее в Одесской области взорвалась принесенная ребенком граната: где девятилетняя девочка взяла боеприпас
commentss НОВОСТИ Все новости

В лицее в Одесской области взорвалась принесенная ребенком граната: где девятилетняя девочка взяла боеприпас

В одном из лицеев в Одесской области взорвалась учебная граната, которую в заведение принесла третьеклассница. К счастью, никто серьезно не пострадал

13 ноября 2025, 17:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Одесской области в Окнянском лицее Подольского района взорвалась граната. Как выяснили правоохранители, она была учебной. К счастью, серьезные травмы дети не получили.

В лицее в Одесской области взорвалась принесенная ребенком граната: где девятилетняя девочка взяла боеприпас

Учебная гранат. Фото: из открытых источников

В заведение гранату принесла девятилетняя ученица третьего класса. Девочка хотела похвастаться перед друзьями, сообщают в полиции.

В коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, и она взорвалась. Мальчик обошелся незначительными царапинами, медицинская помощь ему не понадобилась. Больше никто не пострадал.

"Полицейские установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял опасный предмет в школу", — отметили в полиции.

Относительно матери девочки правоохранители составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф до 1700 гривен.

"Родителей просим быть внимательными к своим детям: следить за тем, где, как и с кем они проводят свободное время, а также рассказывать им об опасности, которую могут представлять неизвестные предметы, в которых может быть замаскировано взрывчатое вещество", — добавили в полиции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Белозерской громаде Херсонской области пьяный мужчина во время ссоры с семьей бросил взрывчатку в своих племянников. Один из мальчиков получил многочисленные ранения. Полиция задержала нападающего, в его рюкзаке обнаружили две боевые гранаты.

Мужчина объяснил, что якобы "нашел" их на улице. Правоохранители также выяснили, что у него психические расстройства и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Источник: https://od.npu.gov.ua/
