Пєсков хвилюється за парад в Кремлі

У Кремлі відмовилися розкривати формат проведення параду 9 травня в Москві

28 квітня 2026, 20:04
Ткачова Марія

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наразі не розкриває формат проведення параду 9 травня в Москві.

Пєсков уникає відповіді про формат пораду у Кремлі

За його словами, влада “своєчасно поінформує” про деталі заходу. Про це повідомляє Дождь.

Водночас у медіа з’являється неофіційна інформація щодо можливого формату події. Зокрема, повідомляється, що парад може бути значно скороченим і триватиме близько години.

Також, за попередніми даними, участь візьме лише маршируюча колона, без демонстрації військової техніки.

Офіційного підтвердження цих деталей наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до участі у війні проти України у 2026 році.
За даними проєкту Хочу жити, йдеться щонайменше про 18,5 тисячі осіб, а загалом — про десятки тисяч потенційно мобілізованих. У межах підготовки Росія вже провела масштабну перевірку іноземців у всіх федеральних округах. Під облік потрапили чоловіки віком від 18 до 60 років. До цієї роботи залучали структури Генштабу ЗС РФ та підрозділи МВС, які відповідають за міграційний облік. Військкоматам встановлено конкретні показники — залучити до війни від 0,5% до 3,5% іноземців у кожному регіоні. Для цього функціонує щонайменше 97 пунктів відбору на контракт. Найбільша кількість таких центрів зосереджена в центральному військовому окрузі — 30. У московському та південному округах діє по 21 пункту, у східному — 14, найменше — у ленінградському, де працює 11.



