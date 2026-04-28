Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не раскрывает формат проведения парада 9 мая в Москве.

Песков избегает ответа о формате парада в Кремле

По его словам, власти "своевременно информируют" о деталях мероприятия. Об этом сообщает Дождь.

В то же время в медиа появляется неофициальная информация о возможном формате события. В частности, сообщается, что парад может быть значительно сокращен и продлится около часа.

Также, по предварительным данным, примет участие только марширующая колонна, без демонстрации военной техники.

Официального подтверждения этих деталей пока нет.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о масштабных планах России по привлечению иностранцев к участию в войне против Украины в 2026 году.

По данным проекта Хочу жить, речь идет, по меньшей мере, о 18,5 тысячах человек, а в целом — о десятках тысяч потенциально мобилизованных. В рамках подготовки Россия уже провела масштабную проверку иностранцев по всем федеральным округам. Под учет попали мужчины от 18 до 60 лет. К этой работе привлекали структуры Генштаба ВС РФ и подразделения МВД, отвечающие за миграционный учет. Военным коматам установлены конкретные показатели — привлечь к войне от 0,5 до 3,5% иностранцев в каждом регионе. Для этого функционирует не менее 97 пунктов отбора по контракту. Наибольшее количество таких центров сосредоточено в центральном военном округе – 30. В московском и южном округах действует по 21 пункту, в восточном – 14, меньше всего – в ленинградском, где работает 11.

