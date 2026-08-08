Песимізм повернувся до України: чому війна змінилася менше, ніж здається

Попри помітне зростання песимізму в українському суспільстві, загальна ситуація на фронті принципово не змінилася порівняно з початком літа. Таку думку висловив колишній український військовий та засновник аналітичного гурту Frontelligence Insight, відомий під псевдонімом Tatarigami.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо оцінювати війну у ширшому контексті, Україна продовжує завдавати ударів по російській логістиці на півдні та в Криму, а також атакувати нафтопереробні підприємства РФ. При цьому просування російської армії залишається обмеженим – приблизно 100 квадратних кілометрів на місяць, незважаючи на значні щоденні втрати.

Аналітик вважає, що зміна настроїв пов'язана насамперед із політичними подіями, а не з різким погіршенням становища на полі бою. Зокрема, на сприйняття ситуації вплинули відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони та відмова США надати Україні необхідну кількість ракет-перехоплювачів.

Tatarigami визнає, що Україна має серйозні проблеми: Одеса фактично виявилася заблокованою, відчувається дефіцит ракет для ППО, а російські війська продовжують повільне просування. Однак, за його оцінкою, подібні проблеми існували і раніше.

Більше того, зараз у Росії виникли додаткові проблеми. Аналітик звертає увагу на ситуацію з Чорним морем: Україна стикається з обмеженнями у роботі своїх портів, проте російські порти регіону також зазнають впливу. При цьому російська економіка та логістика стають цілями українських ударів.

Як історична аналогія Tatarigami наводить ситуацію часів Першої світової війни, коли Німеччина продовжувала територіальний наступ, одночасно зазнаючи стратегічних поразок. На його думку, саме собою просування на карті ще не означає стратегічного успіху.

Таким чином, аналітик закликає оцінювати війну не за окремими гучними подіями чи емоційним інформаційним тлом, а за сукупністю показників – темпами просування, втрат, логістики та здатності сторін завдавати шкоди військовій та економічній інфраструктурі противника.

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