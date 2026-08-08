Пессимизм вернулся в Украину: почему война изменилась меньше, чем кажется

Несмотря на заметный рост пессимизма в украинском обществе, общая ситуация на фронте принципиально не изменилась по сравнению с началом лета. Такое мнение высказал бывший украинский военный и основатель аналитической группы Frontelligence Insight, известный под псевдонимом Tatarigami.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, если оценивать войну в более широком контексте, Украина продолжает наносить удары по российской логистике на юге и в Крыму, а также атаковать нефтеперерабатывающие предприятия РФ. При этом продвижение российской армии остается ограниченным – примерно 100 квадратными километрами в месяц, несмотря на значительные ежедневные потери.

Аналитик считает, что изменение настроений связано прежде всего с политическими событиями, а не с резким ухудшением положения на поле боя. В частности, на восприятие ситуации повлияли отставка Михаила Федорова с поста министра обороны и отказ США предоставить Украине необходимое количество ракет-перехватчиков.

Tatarigami признает, что у Украины есть серьезные проблемы: Одесса фактически оказалась заблокирована, ощущается дефицит ракет для ПВО, а российские войска продолжают медленное продвижение. Однако, по его оценке, подобные трудности существовали и ранее.

Более того, сейчас у России появились дополнительные проблемы. Аналитик обращает внимание на ситуацию с Черным морем: Украина сталкивается с ограничениями в работе своих портов, однако российские порты региона также подвергаются воздействию. При этом российская экономика и логистика становятся целями украинских ударов.

В качестве исторической аналогии Tatarigami приводит ситуацию времен Первой мировой войны, когда Германия продолжала территориальное наступление, одновременно терпя стратегические поражения. По его мнению, само по себе продвижение на карте еще не означает стратегического успеха.

Таким образом, аналитик призывает оценивать войну не по отдельным громким событиям или эмоциональному информационному фону, а по совокупности показателей – темпам продвижения, потерям, логистике и способности сторон наносить ущерб военной и экономической инфраструктуре противника.

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