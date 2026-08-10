Перуани гинуть за Путіна: МЗС назвало шокуючі цифри

Міністерство закордонних справ Перу вперше офіційно оприлюднило дані про своїх громадян, яких завербували до російської армії для участі у війні проти України. Масштаб проблеми виявився значним: до лав російських військ потрапили щонайменше 459 перуанців.

Найманці РФ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє EFE, дипломатичне відомство Перу підтвердило загибель 11 своїх громадян. Ще 114 перуанців наразі вважаються зниклими безвісти. Троє потрапили в полон до українських військових.

Раніше уряд Перу не оприлюднював інформацію про загиблих громадян, які воювали на боці Росії. Водночас МЗС повідомило про повернення додому ще чотирьох перуанців. За даними дипломатів, вони намагалися втекти від примусового вербування та опинилися в Росії у вразливому становищі.

Загалом із РФ вдалося евакуювати 31 громадянина Перу. 28 із них повернулися на батьківщину, ще троє вирішили залишитися в Європі.

У перуанському МЗС закликали громадян не довіряти сумнівним пропозиціям роботи в Росії. Дипломати попереджають, що під виглядом працевлаштування людей можуть втягувати у злочинні мережі торгівлі людьми та зрештою відправляти на війну проти України.

Особливо гостро питання постало після протесту родичів завербованих перуанців 4 серпня біля посольства РФ у Лімі. Люди вимагали повернути поранених родичів і надати інформацію про долю тих, хто зник.

За словами учасників акції, ще у квітні вони подали заяви про торгівлю людьми. Однак, як стверджують родичі, підозрювані у вербуванні досі залишаються на волі, а кримінальні справи не просуваються.

МЗС Перу закликало повідомляти про вербувальників поліції та прокуратурі. Також постраждалі та їхні родичі можуть звертатися до консульських служб Перу в Москві та Варшаві.

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