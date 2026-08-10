Перуаны погибают при Путине: МИД назвал шокирующие цифры

Министерство иностранных дел Перу впервые официально обнародовало данные о своих гражданах, которых завербовали в российскую армию для участия в войне против Украины. Масштаб проблемы оказался значительным: в ряды русских войск попали не менее 459 перуанцев.

Наемники РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщает EFE, дипломатическое ведомство Перу подтвердило гибель 11 своих граждан. Еще 114 перуанцев считаются пропавшими без вести. Трое попали в плен к украинским военным.

Ранее правительство Перу не обнародовало информацию о погибших гражданах, воевавших на стороне России. В то же время МИД сообщил о возвращении домой еще четырех перуанцев. По данным дипломатов, они пытались уйти от принудительной вербовки и оказались в России в уязвимом положении.

В целом из РФ удалось эвакуировать 31 гражданина Перу. 28 из них вернулись на родину, еще три решили остаться в Европе.

В перуанском МИДе призвали граждан не доверять сомнительным предложениям работы в России. Дипломаты предупреждают, что под видом трудоустройства людей могут вовлекать в преступные сети торговли людьми и отправлять на войну против Украины.

Особо остро вопрос встал после протеста родственников завербованных перуанцев 4 августа у посольства РФ в Лиме. Люди требовали вернуть раненых родственников и предоставить информацию о судьбе пропавших.

По словам участников акции, еще в апреле они подали заявления по торговле людьми. Однако, как утверждают родственники, подозреваемые в вербовке по-прежнему остаются на свободе, а уголовные дела не продвигаются.

МИД Перу призвал сообщать о вербовщиках полиции и прокуратуре. Также пострадавшие и их родственники могут обращаться в консульские службы Перу в Москве и Варшаве.

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