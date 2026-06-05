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Перший російський лідер, який залежить від Китаю та КНДР: Путіна жорстко висміяли за його фіаско

За словами Зеленського, війна частково перейшла на територію Росії, а Москва дедалі більше залежить від підтримки Китаю та Північної Кореї

5 червня 2026, 00:45
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Клименко Елена

Україна змогла не лише витримати повномасштабне вторгнення, попри спроби Росії знищити її енергетичну інфраструктуру під час зимових атак, а й поступово розширила зону бойових дій, перенісши їх на територію держави-агресора. Такі події, за словами українського керівництва, змінили баланс війни та вплинули на позиції Кремля.

Перший російський лідер, який залежить від Китаю та КНДР: Путіна жорстко висміяли за його фіаско

Фото: портал "Коментарі"

Про це йдеться у відкритому зверненні президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна від 4 червня. У документі глава держави наголосив, що українське суспільство продемонструвало стійкість навіть у найскладніші періоди, коли Росія намагалася завдати критичних ударів по енергосистемі країни.

Окремо Зеленський зазначив, що бойові дії вже виходять за межі української території та зачіпають регіони самої Росії. На цьому тлі, за його словами, Москва дедалі більше змушена покладатися на зовнішніх партнерів, серед яких він виокремив Китай та Північну Корею. 

Президент підкреслив, що така залежність є безпрецедентною для сучасної історії Росії. Він заявив, що нинішнє керівництво РФ вперше опинилося в ситуації, коли змушене звертатися по підтримку до Пхеньяна, а також фактично орієнтуватися на Пекін як на ключового зовнішнього партнера.

У зверненні також наголошувалося, що українські сили продовжують завдавати ударів по військовій та інфраструктурній логістиці противника в глибині його території. Зокрема, 3 червня безпілотники Сил оборони уразили низку об’єктів у Санкт-Петербурзі, Тамбовській області та на тимчасово окупованих територіях.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час зустрічі з представниками провідних інформаційних агентств російський диктатор Володимир Путін виклав власне бачення можливого завершення війни проти України, поєднавши заяви про готовність до переговорів із вимогами політичного та територіального характеру.



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