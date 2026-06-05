Первый российский лидер, зависящий от Китая и КНДР: Путина жестко высмеяли за его фиаско

Украина смогла не только выдержать полномасштабное вторжение, несмотря на попытки России уничтожить ее энергетическую инфраструктуру во время зимних атак, но постепенно расширила зону боевых действий, перенеся их на территорию государства-агрессора. Такие события, по словам украинского руководства, изменили баланс войны и повлияли на позиции Кремля.

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Об этом говорится в открытом обращении президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину от 4 июня. В документе глава государства подчеркнул, что украинское общество продемонстрировало устойчивость даже в самые сложные периоды, когда Россия пыталась нанести критические удары по энергосистеме страны.

Отдельно Зеленский отметил, что боевые действия уже выходят за пределы украинской территории и затрагивают регионы самой России. На этом фоне, по его словам, Москва все больше вынуждена полагаться на внешних партнеров, среди которых он выделил Китай и Северную Корею.

Президент подчеркнул, что такая зависимость беспрецедентна для современной истории России. Он заявил, что нынешнее руководство РФ впервые оказалось в ситуации, когда вынуждено обращаться за поддержкой к Пхеньяну, а также фактически ориентироваться на Пекин как на ключевого внешнего партнера.

В обращении также отмечалось, что украинские силы продолжают наносить удары по военной и инфраструктурной логистике противника в глубине его территории. В частности, 3 июня беспилотники Сил обороны поразили целый ряд объектов в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и на временно оккупированных территориях.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время встречи с представителями ведущих информационных агентств российский диктатор Владимир Путин изложил собственное видение возможного завершения войны против Украины, соединив заявления о готовности к переговорам с требованиями политического и территориального характера.