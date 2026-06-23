«Перший пішов»: Сили спеціальних операцій підірвали залізничний перехід окупантів у Криму

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Українським воїнам вдалося вивести з ладу та повністю зруйнувати залізничний міст, який пролягав через Північно-Кримський канал.

Скриншот з відео

Цю споруду російські загарбники активно експлуатували у власних цілях. Вона відігравала ключову роль для військових транспортувань, а також була важливою артерією у забезпеченні логістичних потреб окупаційного контингенту.





Військові уточнюють, що йдеться не про Керченський (Кримський) міст, а про інший важливий залізничний перехід, розташований на ділянці між Джанкоєм та Керчю. Проте руйнування цієї конструкції здатне суттєво паралізувати та ускладнити переміщення техніки, паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів загарбників по всьому півострову.

Українські спецпризначенці лаконічно та з гумором натякнули, що це лише початок масштабної роботи з деокупації.

"Перший пішов", — заінтригували у пресслужбі Сил спеціальних операцій, додавши короткий запитальний коментар: "Показувати треба?".

Представники ССО дали зрозуміти, що невдовзі суспільство зможе побачити результати їхньої філігранної роботи на власні очі. Українці у мережі вже бурхливо реагують на цю новину та з нетерпінням очікують на офіційне підтвердження успіху у вигляді яскравих фото чи відеоматеріалів з місця події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна продовжує методичну кампанію з ізоляції тимчасово окупованого Криму, поступово руйнуючи логістичні маршрути російських військ. Ураження мостів, трас і залізничних вузлів уже суттєво ускладнили постачання на півострів. Водночас Кримський міст, попри свою стратегічну важливість, досі залишається неповністю зруйнованим. Військовий експерт Кирило Сазонов вважає, що це може бути свідомим рішенням України.



