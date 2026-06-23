«Первый пошел»: Силы специальных операций взорвали железнодорожный переход оккупантов в Крыму

Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинским воинам удалось вывести из строя и полностью разрушить железнодорожный мост, который проходил через Северо-Крымский канал.

Скриншот из видео

Это сооружение русские захватчики активно эксплуатировали в своих целях. Она играла ключевую роль для военных транспортировок, а также являлась важной артерией в обеспечении логистических потребностей оккупационного контингента.

Военные уточняют, что речь идет не о Керченском (Крымском) мосту, а о другом важном железнодорожном переходе, расположенном на участке между Джанкоем и Керчью. Однако разрушение этой конструкции способно существенно парализовать и усложнить перемещение техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов захватчиков по всему полуострову.

Украинские спецназовцы лаконично и с юмором намекнули, что это только начало масштабной работы по деоккупации.

"Первый пошел", — заинтриговали в пресс-службе Сил специальных операций, добавив краткий вопросительный комментарий: "Показывать надо?".

Представители ССО дали понять, что вскоре общество сможет увидеть результаты их филигранной работы своими глазами. Украинцы в сети уже бурно реагируют на эту новость и с нетерпением ожидают официального подтверждения успеха в виде ярких фото или видеоматериалов с места происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина продолжает методичную кампанию по изоляции временно оккупированного Крыма, постепенно разрушая логистические маршруты российских войск. Поражения мостов, трасс и железнодорожных узлов уже существенно усложнили поставки на остров. В то же время Крымский мост, несмотря на свою стратегическую важность, до сих пор остается не полностью разрушенным. Военный эксперт Кирилл Сазонов считает, что это может стать сознательным решением Украины.



