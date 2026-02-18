Перший день женевських переговорів закінчився ультиматумом Києву: деталі

Після першого дня переговорів до Женеви жодна із сторін не продемонструвала ознак прогресу, повідомляє The New York Times. Основною темою зустрічі є підконтрольна Україні частина Донецької області, на яку претендує Росія.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський публічно заявив про готовність обговорювати територіальне питання, зокрема можливість створення демілітаризованої зони. При цьому він наголосив: будь-які компроміси можливі лише за умови твердих гарантій безпеки від США.

На думку Гаррі Неделку, старшого директора Rasmussen Global, послідовність дій є критично важливою. "Якщо спочатку Україна поступиться територією, а лише потім отримає гарантії, це ризиковано. Росія може використати паузу для нової атаки", – зазначив він. Тиждень додає, що наявність гарантованих заходів безпеки спочатку дає Києву перевагу за столом переговорів та забезпечує міжнародний захист від вторгнення.

The New York Times також нагадує: території, про які йдеться, добре укріплені українськими силами, і їхнє здавання створить Росії стратегічний плацдарм. Водночас, ідея надання гарантій безпеки набирає підтримку серед українців, що може вплинути на готовність країни до компромісів.

Зеленський раніше говорив, що угоди зі США про гарантії безпеки після війни досягнуто, проте деталі залишаються закритими. Європа ставиться скептично до повної реалізації цих гарантій, що посилює побоювання: зосередження переговорів на території до укладення зобов'язань щодо безпеки може виявитися передчасним.

У X Зеленський наголосив: спочатку гарантії, потім обговорення територіальних поступок, щоб не дати Росії можливості швидко відновити наступальні позиції.

