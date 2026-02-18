Кремль боится разозлить Трампа: в США рассказали от чего решил отказаться Путин

Россия сознательно ограничивает масштабы ракетно-дроновых ударов по Украине, чтобы сохранить видимость готовности к переговорам и не вызвать резкую реакцию президента США Дональд Трамп. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

По данным американских аналитиков, в последние месяцы российские войска регулярно наносят массированные удары в дни до и после международных переговоров. Обычно речь идет о пакетах из 400-700 дронов и ракет. Такие атаки сопровождали ключевые дипломатические события, включая встречи в Женеве, Москве и Абу-Даби.

При этом эти удары остаются значительно ниже рекордного уровня сентября 2025 года, когда Россия выпустила 823 средства поражения за одну атаку. Украинская разведка ранее предупреждала, что Москва способна увеличить интенсивность до более чем 1000 дронов в сутки, однако пока этого не произошло.

В ISW считают, что Кремль намеренно сдерживает эскалацию, чтобы поддерживать иллюзию дипломатической гибкости.

Одновременно обсуждается возможное введение нового моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Ранее Россия уже использовала подобные паузы, чтобы накопить ракеты и беспилотники для последующих атак после завершения ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведданные предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетическим объектам. По оценке аналитиков, Кремль может представить временное снижение атак как "жест доброй воли", одновременно готовясь к новой разрушительной эскалации.

ISW делает вывод, что Москва использует военное давление как инструмент влияния на переговоры, балансируя между демонстрацией силы и попытками сохранить выгодный дипломатический имидж.

