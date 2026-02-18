Кремль боїться роздратувати Трампа: у США розповіли від чого вирішив відмовитися Путін

Росія свідомо обмежує масштаби ракетно-дронових ударів по Україні, щоб зберегти видимість готовності до переговорів та не викликати різкої реакції президента США Дональд Трамп. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними американських аналітиків, останніми місяцями російські війська регулярно завдають масованих ударів у дні до і після міжнародних переговорів. Зазвичай йдеться про пакети з 400-700 дронів та ракет. Такі атаки супроводжували ключові дипломатичні події, включаючи зустрічі у Женеві, Москві та Абу-Дабі.

При цьому ці удари залишаються значно нижчими за рекордний рівень вересня 2025 року, коли Росія випустила 823 кошти поразки за одну атаку. Українська розвідка раніше попереджала, що Москва здатна збільшити інтенсивність до більш ніж 1000 дронів на добу, проте поки що цього не сталося.

У ISW вважають, що Кремль навмисно стримує ескалацію, щоб підтримувати ілюзію дипломатичної гнучкості.

Одночасно обговорюється можливе запровадження нового мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Раніше Росія вже використала подібні паузи, щоб накопичити ракети та безпілотники для наступних атак після завершення обмежень.

Президент України Володимир Зеленський з посиланням на розвіддані попередив, що Росія готує новий масований удар по енергетичних об'єктах. За оцінкою аналітиків, Кремль може уявити тимчасове зниження атак як "жест доброї волі", одночасно готуючись до нової руйнівної ескалації.

ISW робить висновок, що Москва використовує військовий тиск як інструмент впливу на переговори, балансуючи між демонстрацією сили та намаганнями зберегти вигідний дипломатичний імідж.

