logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Первый день женевских переговоров закончился ультиматумом Киеву: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый день женевских переговоров закончился ультиматумом Киеву: детали

Пока США обещают гарантии безопасности, Украина рискует попасть в стратегическую ловушку России

18 февраля 2026, 10:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После первого дня переговоров в Женева ни одна из сторон не продемонстрировала признаков прогресса, сообщает The New York Times. Основная тема встречи – подконтрольная Украине часть Донецкой области, на которую претендует Россия.

Первый день женевских переговоров закончился ультиматумом Киеву: детали

Переговоры. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский публично заявил о готовности обсуждать территориальный вопрос, в том числе возможность создания демилитаризованной зоны. При этом он подчеркнул: любые компромиссы возможны только при условии твердых гарантий безопасности от США.

По мнению Гарри Неделку, старшего директора Rasmussen Global, последовательность действий критически важна. "Если сначала Украина уступит территории, а только потом получит гарантии, это рискованно. Россия может использовать паузу для новой атаки", – отметил он. Неделку добавляет, что наличие гарантированных мер безопасности сначала дает Киеву преимущество за столом переговоров и обеспечивает международную защиту от вторжения.

The New York Times также напоминает: территории, о которых идет речь, хорошо укреплены украинскими силами, и их сдача создаст России стратегический плацдарм. В то же время идея предоставления гарантий безопасности набирает поддержку среди украинцев, что может повлиять на готовность страны к компромиссам.

Зеленский ранее говорил, что соглашение с США о гарантиях безопасности после войны достигнуто, однако детали остаются закрытыми. Европа относится скептически к полной реализации этих гарантий, что усиливает опасения: сосредоточение переговоров на территории до заключения обязательств по безопасности может оказаться преждевременным. 

В X Зеленский подчеркнул: сначала гарантии, потом обсуждение территориальных уступок, чтобы не дать России возможности быстро восстановить наступательные позиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль боится разозлить Трампа: в США рассказали от чего решил отказаться Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/02/18/world/europe/russia-ukraine-us-talks-war.html
Теги:

Новости

Все новости