Перші реактивні дрони ворога зможуть збивати за кілька тижнів: нардеп розповів про дешеву концепцію ППО

Україні вдалося знайти ефективне та маловитратне рішення для боротьби з модернізованими російськими безпілотниками. Народний депутат Мар'ян Заблоцький повідомив, що наразі триває активна робота над розв'язанням проблеми реактивних "Шахедів", у якій вже "є справді обнадійливі прориви". За його словами, розробникам "вдалося знайти точно працюючу, вже апробовану та відносно дешеву концепцію засобів протидії". Ба більше, під цей проєкт залучили фінансування від американських партнерів для виготовлення перших тестових зразків.

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Посадовець наголосив, що за умови успішного розвитку подій перші результати на полі бою з'являться дуже швидко. Заблоцький зазначив, що "перші реактивні "Шахеди" за допомогою цих рішень можна буде збивати вже за декілька тижнів". Водночас нардеп висловив жаль через неможливість оперативно виділяти на подібні розробки кошти з української скарбниці. Він пояснив, що вітчизняна бюрократія та жорсткий фінансовий контроль блокують інновації, адже за будь-яке неординарне рішення "посадовець ризикує отримати не подяку за результат, а тюремний термін".

Саме через внутрішні перепони авторам ініціативи доводиться розраховувати виключно на закордонну допомогу. Нардеп констатував, що "єдиний реалістичний вихід для мене зараз — шукати іноземних донорів", які погодяться профінансувати екстрені потреби України. Хоча це суттєво ускладнює весь процес, затягує терміни та створює непотрібні етапи узгоджень, робота не зупиняється.

Повних технічних характеристик системи наразі не розголошують з міркувань безпеки. Депутат підсумував, що "проблема буде вирішена — питання лише в часі", однак у нинішніх реаліях кожна затримка коштує життів, тому для прискорення процесу докладаються максимальні зусилля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія отримала новий варіант ударних дронів "Шахед", який може суттєво ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Реактивні версії безпілотника здатні розвивати швидкість до 500 км/год – приблизно утричі більше, ніж ранні модифікації. Про це пише The Wall Street Journal.