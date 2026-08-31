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Первые реактивные дроны врага смогут сбивать через несколько недель: нардеп рассказал о дешевой концепции ПВО

Противодействие реактивным «Шахедам»: нардеп Заблоцкий заявил о привлечении средств США на новейшие системы сбития

31 августа 2026, 12:35
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Недилько Ксения

Украине удалось найти эффективное и малозатратное решение по борьбе с модернизированными российскими беспилотниками. Народный депутат Марьян Заблоцкий сообщил , что сейчас идет активная работа над решением проблемы реактивных "Шахедов", в которой уже "есть действительно обнадеживающие прорывы". По его словам, разработчикам "удалось найти точно работающую, уже апробированную и относительно дешевую концепцию средств противодействия". Более того, под этот проект привлекли финансирование от американских партнеров для изготовления первых тестовых образцов.

Первые реактивные дроны врага смогут сбивать через несколько недель: нардеп рассказал о дешевой концепции ПВО

Иллюстративное фото

Чиновник подчеркнул, что при успешном развитии событий первые результаты на поле боя появятся очень быстро. Заблоцкий отметил, что "первые реактивные "Шахеды" с помощью этих решений можно будет сбивать уже через несколько недель". В то же время нардеп выразил сожаление по поводу невозможности оперативно выделять на подобные разработки средства из украинской казны. Он пояснил, что отечественная бюрократия и жесткий финансовый контроль блокируют инновации, ведь за любое неординарное решение "чиновник рискует получить не благодарность за результат, а тюремный срок".

Именно из-за внутренних препятствий авторам инициативы приходится рассчитывать исключительно на зарубежную помощь. Нардеп констатировал, что "единственный реалистичный выход для меня сейчас — искать иностранных доноров", которые согласятся профинансировать экстренные нужды Украины. Хотя это существенно усложняет весь процесс, затягивает сроки и создает ненужные этапы согласований, работа не останавливается.

Полные технические характеристики системы пока не разглашаются из соображений безопасности. Депутат подытожил, что "проблема будет решена — вопрос только во времени", однако в нынешних реалиях каждая задержка стоит жизней, поэтому для ускорения процесса прилагаются максимальные усилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия получила новый вариант ударных дронов "Шахед", который может существенно усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Реактивные версии беспилотника способны развивать скорость до 500 км/ч – примерно в три раза больше, чем ранние модификации. Об этом пишет The Wall Street Journal.



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