Перше випробування Драпатого: яке не можна провалити

Новопризначений головком ЗСУ Михайло Драпатий поступо вступає в роботу. Які першочергові завдання стоять перед головкомом? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Задача Сил оборони України – це зупинити наступ противника

Директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив в ефірі каналу "Київ24", що головне завдання нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого – зупинити російський наступ.

На його думку, досвід Драпатого в Десантно-штурмових військах і Силах спеціальних операцій дозволяє проводити складні операції.

"Генерал Сирський, при всій повазі, у своїй заключній промові говорив про те, що я передаю новому главкому армію, яка наступає. Це дещо більш оптимістично дивиться на світ. Темпи просування противника за останні два роки, якраз коли Сирський виконував обов’язки головкома, зменшилися в 13 разів. Але і на сході, і на півдні ворог наступає", — зауважив експерт.

Лакійчук наголосив, що наразі головне завдання української армії – це зупинити наступ противника.

"І задача Сил оборони України – це зупинити наступ противника. Дуже хотілося б, аби Міністерство оборони і Верховний головнокомандувач дали армії достатньо ресурсів для наступу, для повернення наших територій", — підкреслив експерт.

Варто звернути увагу на ту команду, яку сформує Драпатий

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, Михайлу Драпатому у спадок дісталася досить непроста ситуація, пов’язана і з певними трансформаціями в українському суспільстві, і з необхідністю змін в українській армії.

"Попереду на нас чекають досить непрості часи. Дедалі частіше ми чуємо інформацію про те, що Путін наважиться провести наприкінці вересня черговий етап масштабної мобілізації. А це означає, що зараз у нас є буквально два-три місяці для підготовки до осінньо-зимового етапу оборонної операції, яка де-факто триває в нашій країні із середини жовтня 2023 року", – висловився експерт.

Він наголошує, тому попереду дуже багато роботи.

"Оцінюючи генерала, я думаю, що насамперед потрібно орієнтуватися не лише на його особистість як нового головнокомандувача Збройних сил України, а й на ту команду, яку він сформує і з якою працюватиме. Як то кажуть, один у полі не воїн. Тому я сподіваюся, що досить оперативно він зможе підібрати на ключові посади своїх однодумців, щоб реалізовувати той самий концепт стратегічної оборони української армії", – зауважив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.



