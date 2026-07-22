Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних Сил України. Після офіційного рішення генерал виступив із першим публічним зверненням, у якому позначив ключові принципи своєї роботи та подякував керівництву держави за надану довіру.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Драпатий зазначив, що сприймає нову посаду не як привілей, а як величезну відповідальність перед країною, яка продовжує боротьбу за незалежність.

За його словами, служіння Україні завжди було для нього честю, проте під час повномасштабної війни ця місія набуває особливого значення і потребує максимальної самовіддачі.

Новий головнокомандувач висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за довіру, міністру оборони – за підтримку, а також військовослужбовцям Сил оборони, разом із якими розпочинає новий етап служби.

Окремо Драпатий подякував своєму попереднику Олександру Сирському. Він наголосив, що виріс як військовий саме в українській армії, яка за останні роки суттєво змінилася, а робота Сирського стала важливою частиною процесу її зміцнення.

При цьому генерал дав зрозуміти, що одним із головних пріоритетів його командування стане ставлення до людей. За його словами, він має намір працювати відповідально, зосереджено та з повагою до кожного військовослужбовця, який сьогодні захищає українську державу.

Заява Драпатого стала першою після його призначення і вже розглядається як сигнал про можливі зміни у підходах до управління армією. Тепер увага прикута до перших кадрових рішень нового головнокомандувача та до того, яким буде подальший курс розвитку Збройних сил України.

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