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Драпатый сделал первое заявление после назначения: что пообещал изменить

Новый главнокомандующий ВСУ поблагодарил Зеленского и Сырского и заявил, что ставит во главу угла уважение к каждому защитнику Украины

22 июля 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. После официального решения генерал выступил с первым публичным обращением, в котором обозначил ключевые принципы своей работы и поблагодарил руководство государства за оказанное доверие.

Драпатый сделал первое заявление после назначения: что пообещал изменить

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

Драпатый отметил, что воспринимает новую должность не как привилегию, а как огромную ответственность перед страной, которая продолжает борьбу за независимость. 

По его словам, служение Украине всегда было для него честью, однако во время полномасштабной войны эта миссия приобретает особое значение и требует максимальной самоотдачи.

Новый главнокомандующий выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за доверие, министру обороны – за поддержку, а также военнослужащим Сил обороны, вместе с которыми начинает новый этап службы.

Отдельно Драпатый поблагодарил своего предшественника Александра Сырского. Он подчеркнул, что вырос как военный именно в украинской армии, которая за последние годы существенно изменилась, а работа Сырского стала важной частью процесса ее укрепления.

При этом генерал дал понять, что одним из главных приоритетов его командования станет отношение к людям. По его словам, он намерен работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к каждому военнослужащему, который сегодня защищает украинское государство.

Заявление Драпатого стало первым после его назначения и уже рассматривается как сигнал о возможных изменениях в подходах к управлению армией. Теперь внимание приковано к первым кадровым решениям нового главнокомандующего и к тому, каким будет дальнейший курс развития Вооруженных сил Украины.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122175635792675594&id=61570267831027&rdid=zODPBrxYe6KBhZrJ#
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