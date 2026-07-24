Первое испытание Драпатого: которое нельзя провалить

Новоназначенный главком ВСУ Михаил Драпатый постепенно вступает в работу. Какие первоочередные задачи стоят перед главкомом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

Задача Сил обороны Украины – остановить наступление противника

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в эфире канала "Киев24", что главная задача нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого – остановить российское наступление.

По его мнению, опыт Драпатого в Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций позволяет проводить сложные операции.

"Генерал Сырский, при всем уважении, в своей заключительной речи говорил о том, что я передаю новому главкому наступающую армию. Это более оптимистично смотрит на мир. Темпы продвижения противника за последние два года, когда Сырский исполнял обязанности главкома, уменьшились в 13 раз. Но и на востоке, и на юге враг наступает", – отметил эксперт.

Лакийчук подчеркнул, что сейчас главная задача украинской армии – остановить наступление противника.

"И задача Сил обороны Украины – остановить наступление противника. Очень хотелось, чтобы Министерство обороны и Верховный главнокомандующий дали армии достаточно ресурсов для наступления, для возвращения наших территорий", — подчеркнул эксперт.

Следует обратить внимание на ту команду, которую сформирует Драпатый

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что Михаилу Драпатому в наследство досталась довольно непростая ситуация, связанная и с определенными трансформациями в украинском обществе, и с необходимостью изменений в украинской армии.

"Впереди нас ждут довольно непростые времена. Все чаще мы слышим информацию о том, что Путин решится провести в конце сентября очередной этап масштабной мобилизации. А это значит, что сейчас у нас есть буквально два-три месяца для подготовки к осенне-зимнему этапу оборонной операции, которая де-факто продолжается в нашей стране с середины октября 2023 года", – высказался эксперт.

Он отмечает, поэтому впереди очень много работы.

"Оценивая генерала, я думаю, что прежде всего нужно ориентироваться не только на его личность как нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины, но и на ту команду, которую он сформирует и с которой будет работать. Как говорится, один в поле не воин. Поэтому я надеюсь, что достаточно оперативно он сможет подобрать на ключевые посты своих единомышленников, чтобы реализовывать тот же концепт стратегической обороны украинской армии", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Драпатый сделал первое заявление после назначения: пообещал изменить.



