Перейшли на новий етап війни: які головні цілі РФ на фронті

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Під час літньої наступальної операції Росія не мала на меті захоплення Сум, а прагнула лише відтягнути туди сили української армії. Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий аналітик Андрій Крамаров.
Наступ РФ (фото з відкритих джерел)
За його словами, після цього російські війська було перекинуто із Сумщини в район Куп’янська, де вони намагаються виконати більш важливе завдання – взяти під контроль Куп’янськ-Вузловий. Водночас аналітик наголосив, що для російської армії основним напрямком залишається Донецька область.
Крамаров підкреслив, що на цей момент російські війська відмовилися від відволікаючих маневрів і сконцентрувалися на Донецькому напрямку, перекинувши туди ресурси із Запорізької області.
"Продовжується тиск на Покровськ, Костянтинівку. І є спроби прорватися до Слов’янська зі сторони Лиману. Я так розумію, президент якраз казав про ще один наступ, який наразі у Донецькій області треба зупинити", – додав експерт.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зниження активності російського наступу та зниження темпів захоплення наших територій не повинно вводити в оману, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.
За його словами казки про те, що "рф за літо гарно стерла свій людський ресурс" абсолютно неправдиві.