Перейшли на новий етап війни: які головні цілі РФ на фронті

Під час літньої наступальної операції Росія не мала на меті захоплення Сум, а прагнула лише відтягнути туди сили української армії. Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий аналітик Андрій Крамаров.

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

"Просто в якийсь момент вони зрозуміли, що ті зусилля, які вони застосовують на цьому напрямку, не приносять їм бажаного ефекту з розтягування ресурсів Сил оборони України. Тому знаходження тієї кількості особового складу, напевно, їхнє командування вважає, що на інших ключових напрямках воно буде ефективніше", – пояснив Крамаров.

За його словами, після цього російські війська було перекинуто із Сумщини в район Куп’янська, де вони намагаються виконати більш важливе завдання – взяти під контроль Куп’янськ-Вузловий. Водночас аналітик наголосив, що для російської армії основним напрямком залишається Донецька область.

"Влітку росіяни стратегічну свою задачу не виконали з окупації Костянтинівки та Покровська. Зараз ми перейшли на новий етап війни. На півдні також намагалися, як і на півночі, розтягнути наші сили та ресурси. Роблячи певні маневри, імітуючи спроби підготовки активних наступальних дій у Херсонській, Запорізькій області", – зауважив він.

Крамаров підкреслив, що на цей момент російські війська відмовилися від відволікаючих маневрів і сконцентрувалися на Донецькому напрямку, перекинувши туди ресурси із Запорізької області.

"Продовжується тиск на Покровськ, Костянтинівку. І є спроби прорватися до Слов’янська зі сторони Лиману. Я так розумію, президент якраз казав про ще один наступ, який наразі у Донецькій області треба зупинити", – додав експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зниження активності російського наступу та зниження темпів захоплення наших територій не повинно вводити в оману, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

За його словами казки про те, що "рф за літо гарно стерла свій людський ресурс" абсолютно неправдиві.

"Ні, шановні. Не стерла. А навпаки, наростила. Оці контракти з шаленими виплатами працюють та дозволяють ворогу комплектувати нові зʼєднання військ розміром з дивізію. Окупант все ще проводить стратегічне перегрупування, щоб сконцентруватися на Донбасі та Запоріжжі. На Харківщині теж", – зазначає Мирошников.

