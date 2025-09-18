Перешли на новый этап войны: какие главные цели РФ на фронте

Во время летней наступательной операции у России не было цели захвата Сум, а стремилась лишь оттянуть туда силы украинской армии. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный аналитик Андрей Крамаров.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"Просто в какой-то момент они поняли, что те усилия, которые они применяют на этом направлении, не приносят им желаемого эффекта по растягиванию ресурсов Сил обороны Украины. Поэтому нахождение того количества личного состава, наверное, их командование считает, что на других ключевых направлениях оно будет эффективнее", – пояснил Крамаров.

По его словам, после этого российские войска были переброшены из Сумщины в район Купянска, где они пытаются выполнить более важную задачу – взять под контроль Купянск-Узловой. В то же время, аналитик подчеркнул, что для российской армии основным направлением остается Донецкая область.

"Летом россияне стратегическую свою задачу не выполнили из оккупации Константиновки и Покровска. Сейчас мы перешли на новый этап войны. На юге также пытались, как и на севере, растянуть наши силы и ресурсы. Совершая определенные маневры, имитируя попытки подготовки активных наступательных действий в Херсонской, Запорожские".

Крамаров подчеркнул, что на данный момент российские войска отказались от отвлекающих маневров и сконцентрировались на Донецком направлении, опрокинув туда ресурсы из Запорожской области.

"Продолжается давление на Покровск, Константиновку. И есть попытки прорваться в Славянск со стороны Лимана. Я так понимаю, президент как раз говорил о еще одном наступлении, которое сейчас в Донецкой области нужно остановить", — добавил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по снижению активности российского наступления и снижению темпов захвата наших территорий не должно обманываться, считает украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам сказки о том, что "рф за лето хорошо стерла свой человеческий ресурс" совершенно ложны.

"Нет, уважаемые. Не стерла. А наоборот, нарастила. Эти контракты с бешеными выплатами работают и позволяют врагу комплектовать новые соединения войск размером с дивизию. Оккупант все еще проводит стратегическую перегруппировку, чтобы сконцентрироваться на Донбассе и Запорожье. На Харьковщине тоже", – отмечает Мирошников.

