Перешли на новый этап войны: какие главные цели РФ на фронте

Лиля Воробьева
Во время летней наступательной операции у России не было цели захвата Сум, а стремилась лишь оттянуть туда силы украинской армии. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный аналитик Андрей Крамаров.
По его словам, после этого российские войска были переброшены из Сумщины в район Купянска, где они пытаются выполнить более важную задачу – взять под контроль Купянск-Узловой. В то же время, аналитик подчеркнул, что для российской армии основным направлением остается Донецкая область.
Крамаров подчеркнул, что на данный момент российские войска отказались от отвлекающих маневров и сконцентрировались на Донецком направлении, опрокинув туда ресурсы из Запорожской области.
"Продолжается давление на Покровск, Константиновку. И есть попытки прорваться в Славянск со стороны Лимана. Я так понимаю, президент как раз говорил о еще одном наступлении, которое сейчас в Донецкой области нужно остановить", — добавил эксперт.
