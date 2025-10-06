Російська армія продовжує бити по енергосистемі України, знищуючи як електромережі, так і газову інфраструктуру. Вночі росіяни знову влучили у енергетичний обʼєкт Чернігівщині, повідомили в місцевому обленерго.

Перестрілка по енергосистемах: в РНБО пояснили, чому росіянам гірше

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголошує, що постійний обмін ударами, який, хоч як би нам не було важко, все ж робить гірше росіянам.

"Бо нам відновлюватись допомагають країни G7, Євросоюз, а росіянам – наразі ніхто. Їх електростанції через санкції не мають доступу до багатьох компонентів. Тому, я розумію, що важко, і вже не перший рік. Але, на відміну від 2022, нам зараз є чим і як відповідати і росіяни отримують удари. Тримайтеся, будь ласка", – зазначає Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 6 жовтня безпілотники атакували теплоелектроцентраль у місті Клинці, що у Брянській області РФ. Російські телеграм-канали повідомили про ймовірний удар українських дронів по об’єкту, хоча офіційні органи в Росії цього прямо не підтверджують. Тим часом українська сторона заявила, що це є відповіддю на попередні атаки РФ.

Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у соцмережах коротко, але промовисто: "Брянська область, ТЕЦ. Росіяни отримують відповідь". Попри повідомлення про вибухи в Клинцях, регіональне управління МНС РФ офіційно визнало лише технічні інциденти: впродовж доби в області зафіксували три техногенні пожежі. Також зареєстровано аварії на об'єктах житлово-комунального господарства, внаслідок яких у Клинцях виникли проблеми з електро- і теплопостачанням.