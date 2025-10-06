Российская армия продолжает бить по энергосистеме Украины, уничтожая как электросети, так и газовую инфраструктуру. Ночью россияне снова попали в энергетический объект Черниговщины, сообщили в местном облэнерго.

Перестрелка по энергосистемам: в СНБО объяснили, почему россиянам хуже

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что постоянный обмен ударами, который, как бы нам ни было тяжело, все же делает хуже россиянам.

"Потому что нам восстанавливаться помогают страны G7, Евросоюз, а россиянам пока никто. Их электростанции из-за санкций не имеют доступа ко многим компонентам. Поэтому я понимаю, что тяжело, и уже не первый год. Но, в отличие от 2022 года, нам сейчас есть чем и как отвечать и россияне получают удары. Держитесь, пожалуйста", – отмечает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 6 октября беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль в городе Клинце в Брянской области РФ. Российские телеграм-каналы сообщили о вероятном ударе украинских дронов по объекту, хотя официальные органы в России этого прямо не подтверждают. Тем временем украинская сторона заявила, что это ответ на предыдущие атаки РФ.

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в соцсетях коротко, но красноречиво: "Брянская область, ТЭЦ. Россияне получают ответ". Несмотря на сообщения о взрывах в Клинцах, региональное управление МЧС РФ официально признало только технические инциденты: в течение суток в области зафиксировали три техногенных пожара. Также зарегистрированы аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в результате которых в Клинцах возникли проблемы с электро- и теплоснабжением.