У Росії вже надзвичайна ситуація: стало відомо про блискучу відповідь на атаки Путіна
У Росії вже надзвичайна ситуація: стало відомо про блискучу відповідь на атаки Путіна

У місцевому підрозділі МНС заявили про перебої з електро- та теплопостачанням у місті Клинці, однак не уточнили, чи пов’язані вони з ударом по теплоелектроцентралі.

6 жовтня 2025, 10:50
Автор:
Клименко Елена

У ніч на 6 жовтня безпілотники атакували теплоелектроцентраль у місті Клинці, що у Брянській області РФ. Російські телеграм-канали повідомили про ймовірний удар українських дронів по об’єкту, хоча офіційні органи в Росії цього прямо не підтверджують. Тим часом українська сторона заявила, що це є відповіддю на попередні атаки РФ.

У Росії вже надзвичайна ситуація: стало відомо про блискучу відповідь на атаки Путіна

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у соцмережах коротко, але промовисто:

"Брянська область, ТЕЦ. Росіяни отримують відповідь".                                                                                      

Попри повідомлення про вибухи в Клинцях, регіональне управління МНС РФ офіційно визнало лише технічні інциденти: впродовж доби в області зафіксували три техногенні пожежі. Також зареєстровано аварії на об'єктах житлово-комунального господарства, внаслідок яких у Клинцях виникли проблеми з електро- і теплопостачанням.

Російські рятувальні служби зазначили, що електропостачання вже відновлено, а ремонтні роботи щодо тепла ще тривають. Утім, у звітах МНС не згадується про будь-яку атаку дронів чи конкретну причину аварій у місті. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ситуацію з ТЕЦ узагалі не коментував.

Російське Міноборони лише заявило, що над регіоном нібито було збито вісім безпілотників. Інших деталей не повідомили.

Ця атака стала своєрідною відповіддю на нещодавню масштабну повітряну атаку РФ на Україну, яка відбулась у ніч на 5 жовтня. Тоді по енергетичній інфраструктурі України було завдано удару сотнями дронів "Шахед" і десятками крилатих ракет. У результаті низка регіонів, включно зі Львівщиною, залишилися без світла.

Як вже писали "Коментарі", в українській енергосистемі вже спостерігається дефіцит електроенергії, і якщо обстріли енергетичної інфраструктури повторяться, існує загроза масштабних відключень — зокрема для Києва, Київської області та інших регіонів.



