Главная Новости Общество Война с Россией В России уже чрезвычайная ситуация: стало известно о блестящем ответе на атаки Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В России уже чрезвычайная ситуация: стало известно о блестящем ответе на атаки Путина

В местном подразделении МЧС заявили о перебоях с электро- и теплоснабжением в Клинце, однако не уточнили, связаны ли они с ударом по теплоэлектроцентрали.

6 октября 2025, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 6 октября беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль в городе Клинце в Брянской области РФ. Российские телеграмм-каналы сообщили о вероятном ударе украинских дронов по объекту, хотя официальные органы в России этого прямо не подтверждают. Тем временем украинская сторона заявила, что это ответ на предыдущие атаки РФ.

В России уже чрезвычайная ситуация: стало известно о блестящем ответе на атаки Путина

Фото: из открытых источников

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в соцсетях коротко, но красноречиво:

"Брянская область, ТЭЦ. Россияне получают ответ".

Несмотря на сообщения о взрывах в Клинцах, региональное управление МЧС РФ официально признало только технические инциденты: в течение суток в области зафиксировали три техногенных пожара. Также зарегистрированы аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в результате которых в Клинцах возникли проблемы с электро- и теплоснабжением.

Российские спасательные службы отметили, что электроснабжение уже возобновлено, а ремонтные работы по теплу еще продолжаются. Впрочем, в отчетах МЧС не упоминается о какой-либо атаке дронов или конкретной причине аварий в городе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз ситуацию с ТЭЦ вообще не комментировал.

Российское Минобороны лишь заявило, что над регионом якобы были сбиты восемь беспилотников. Остальные детали не сообщили.

Эта атака стала своеобразным ответом на недавнюю масштабную воздушную атаку РФ на Украину, состоявшуюся в ночь на 5 октября. Тогда по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен удар сотнями дронов "Шахед" и десятками крылатых ракет. В результате ряд регионов, включая Львовщину, остались без света.

Как уже писали "Комментарии", в украинской энергосистеме уже наблюдается дефицит электроэнергии, и если обстрелы энергетической инфраструктуры повторятся, существует угроза масштабных отключений — в частности, для Киева, Киевской области и других регионов.



