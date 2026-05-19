“Перестаньте бути хохлами”: військовий різко звернувся до українців

Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет розгорівся скандал через масштабний концерт гурту “Бумбокс”. Захід зібрав тисячі прихильників у Києві просто неба. Декілька днів в мережі обговорюють “за” і “проти” проведення таких заходів. З одного боку наводили аргументи — мільйони, зібрані на ЗСУ, можливість відпочити та перезавантажитися, з іншого — вказували, що масовий захід провели після Дня трауру, заходи безпеки, повага до тих, кому потрібне перезавантаження якнайбільше, однак вони на фронті. Відреагували на ситуацію і військові.
Військові. Ілюстративне фото
Мер Генічеська Бунятов Станіслав, військовий з позивним “Осмáн”, з приводу “Бумбоксу”, зазначив, що “клас, вогонь, круто, гроші на ЗСУ”. Однак закликав проявляти толерантність.
Військовий порадив, заради інтересу подивитися новини, які виходили паралельно цьому двіжу, і порахувати загиблих.
Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що невдоволення українського суспільства мігрантами — це не російське ІПСО, а реальна позиція українців.