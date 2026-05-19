“Перестаньте бути хохлами”: військовий різко звернувся до українців

В мережі інтернет розгорівся скандал через масштабний концерт гурту “Бумбокс”. Захід зібрав тисячі прихильників у Києві просто неба. Декілька днів в мережі обговорюють “за” і “проти” проведення таких заходів. З одного боку наводили аргументи — мільйони, зібрані на ЗСУ, можливість відпочити та перезавантажитися, з іншого — вказували, що масовий захід провели після Дня трауру, заходи безпеки, повага до тих, кому потрібне перезавантаження якнайбільше, однак вони на фронті. Відреагували на ситуацію і військові.

Мер Генічеська Бунятов Станіслав, військовий з позивним “Осмáн”, з приводу “Бумбоксу”, зазначив, що “клас, вогонь, круто, гроші на ЗСУ”. Однак закликав проявляти толерантність.

“Але вже за**али ці сторіс і відео в стрічці кожного, порядок денний “Бумбокс, перший сольний і тд”. Перестаньте бути хохлами, подумайте про те, що відчувають хлопці, які сидять в окопах, підвалах і йдуть на штурми, поки ви виставляєте в сторіс штурми туалетів і алкогольні острови”, — зазначив захисник України.

Військовий порадив, заради інтересу подивитися новини, які виходили паралельно цьому двіжу, і порахувати загиблих.

“Я не кажу не відпочивати, я прошу проявляти хоч якусь толерантність до тих, хто віддає життя за можливість проводити ці концерти”, — підкреслив воїн ЗСУ.

