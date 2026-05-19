"Перестаньте быть хохлами": военный резко обратился к украинцам

В сети интернет разгорелся скандал из-за масштабного концерта группы "Бумбокс". Мероприятие собрало тысячи поклонников в Киеве под открытым небом. Несколько дней в сети обсуждают "за" и "против" проведение таких мероприятий. С одной стороны приводили аргументы – миллионы, собранные на ВСУ, возможность отдохнуть и перезагрузиться, с другой – указывали, что массовое мероприятие провели после Дня траура, меры безопасности, уважение к тем, кому нужна перезагрузка как можно больше, однако они на фронте. Отреагировали на ситуацию и военные.

Военные. Иллюстративное фото

Мэр Геническа Бунятов Станислав, военный с позывным "Осман", по поводу "Бумбокса", отметил, что "класс, огонь, круто, деньги на ВСУ". Однако призвал к толерантности.

"Но уже за**али эти сторис и видео в ленте каждого, повестка дня "Бумбокс, первый сольный и тд". Перестаньте быть хохлами, подумайте о том, что чувствуют ребята, которые сидят в окопах, подвалах и идут на штурмы, пока вы выставляете в сторис штурмы туалетов и алкогольные острова”, — отметил защитник Украины.

Военный посоветовал, ради интереса посмотреть новости, выходившие параллельно этому движу, и посчитать погибших.

"Я не говорю не отдыхать, я прошу проявлять хоть какую толерантность к тем, кто отдает жизнь за возможность проводить эти концерты", — подчеркнул воин ВСУ.

