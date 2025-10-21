Перемовини з РФ продовжуються: в Україні назвали, яке питання намагаються протискати

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни". У цьому напрямку контакти з протилежною стороною не припиняються. Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

"Перемовини з протилежною стороною щодо обміну полоненими тривають безперервно. Ми ведемо роботу у двох основних напрямах – повернення наших громадян відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, а також за схемою номерних обмінів", — розповів Охріменко.

Він нагадав, що за стамбульськими домовленостями в Україну мають повернутися важкопоранені, важкохворі, а також молоді люди віком до 25 років.

"Сьогоднішні обміни є змішаними – ми забираємо як тих, хто підпадає під стамбульські критерії, так і тих, про кого вдалося домовитися під час переговорів", — пояснив керівник Секретаріату Коордштабу.

Також, за його словами, під час переговорного процесу Координаційний штаб приділяє увагу питанню повернення цивільних осіб. Охріменко наголосив, що процес обміну є складним і тривалим, однак він приносить конкретні результати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими в Білорусі, змушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони. Як повідомляє портал "Коментарі", про це на зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

"Складні переговори щодо списків проводить Рустем Умеров з Володимиром Мединський. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит", — заявив Володимир Зеленський.



