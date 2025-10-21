Перемовини з РФ продовжуються: в Україні назвали, яке питання намагаються протискати

Рубрики
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни". У цьому напрямку контакти з протилежною стороною не припиняються. Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел
Він нагадав, що за стамбульськими домовленостями в Україну мають повернутися важкопоранені, важкохворі, а також молоді люди віком до 25 років.
Також, за його словами, під час переговорного процесу Координаційний штаб приділяє увагу питанню повернення цивільних осіб. Охріменко наголосив, що процес обміну є складним і тривалим, однак він приносить конкретні результати.
