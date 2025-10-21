Переговоры с РФ продолжаются: в Украине назвали, какой вопрос пытаются продвигать

Координационный штаб по обращению с военнопленными сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены". В этом направлении контакты с противоположной стороной не прекращаются. Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Переговоры с противоположной стороной по обмену пленными продолжаются непрерывно. Мы ведем работу по двум основным направлениям – возвращение наших граждан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, а также по схеме номерных обменов", — рассказал Охрименко.

Он напомнил, что по стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.

"Сегодняшние обмены смешанны — мы забираем как тех, кто подпадает под стамбульские критерии, так и тех, о ком удалось договориться во время переговоров", — пояснил руководитель Секретариата Коордштаба.

Также, по его словам, в ходе переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу о возвращении гражданских лиц. Охрименко подчеркнул, что процесс обмена сложный и длительный, однако он приносит конкретные результаты.

Читайте на портале "Комментарии" — россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращение к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложные переговоры о списках проводит Рустем Умеров с Владимиром Мединский. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать россияне. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос", — заявил Владимир Зеленский.



