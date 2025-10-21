Переговоры с РФ продолжаются: в Украине назвали, какой вопрос пытаются продвигать

Рубрики
Кравцев Сергей
Координационный штаб по обращению с военнопленными сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены". В этом направлении контакты с противоположной стороной не прекращаются. Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.
Обмен пленными. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что по стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.
Также, по его словам, в ходе переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу о возвращении гражданских лиц. Охрименко подчеркнул, что процесс обмена сложный и длительный, однако он приносит конкретные результаты.
