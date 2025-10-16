Перемога вже майже в руках України: озвучено вражаючу умову

Росія як країна-агресор має потенціал для накопичення військових ресурсів і може відкрити другий фронт проти однієї з держав НАТО. Такий сценарій, на думку експертів, цілком вигідний для України. Про це в інтерв’ю для Главреду розповів військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За словами Коваленка, Кремль здатен переорієнтувати свої ресурси, зменшивши використання танків на українському напрямку, що дозволить Росії накопичити близько 2-2,5 тисячі танків, а також стільки ж бойових броньованих машин. Такий військовий потенціал включатиме як наявні сили, так і відновлену техніку.

Крім того, у Росії стартувала цілорічна мобілізація, що може додати приблизно 500 тисяч нових військовослужбовців протягом року. Окрім цього, добровільна мобілізація поповнює армію ще приблизно 30 тисячами осіб щомісяця, або близько 350 тисяч за рік. Таким чином, за підсумками 2026 року загальний мобілізаційний потенціал РФ може перевищувати 850 тисяч осіб, не враховуючи вже задіяних 700 тисяч військових в Україні.

Коваленко прогнозує, що Росія зможе збільшити свій контингент в Україні до 800-900 тисяч військових, а також сформувати угруповання чисельністю 100-150 тисяч для ведення бойових дій проти однієї з європейських країн.

Військовий експерт зазначає, що відкриття другого фронту Росією проти країн НАТО буде вигідним для України. Це призведе до розподілу ресурсів Росії на два напрямки, що пришвидшить виснаження її потенціалу. За словами Коваленка, хоч така перспектива й звучить радикально, війна Росії з НАТО стане "днем D" для України, адже це змусить цивілізований Захід активніше реагувати на загрози з боку Москви.

